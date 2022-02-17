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Dünya

Blinken duyurdu: Rusya bu bahanelerle saldırı planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da sivillere yönelik insansız hava saldırısını gerekçe gösterebileceğini söyledi.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:00
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Blinken, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğunu belirten Blinken, "Rusya saldırı için bahaneler planlıyor. Rusya, Ukrayna hükümetini bir şiddet olayıyla suçlayabilir... Bu Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir. Sivillere yönelik insansız hava aracı ile uydurma bir saldırı, sahte hatta gerçek bir kimyasal saldırı bile olabilir. Rusya bunları, etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir." dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda füze ve bombalar kullanabileceğini ve siber saldırılar düzenleyebileceğini belirterek, "Rusya'nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair bilgiler aldık." diye konuştu.

"Savaş başlatmak için değil önlemek için buradayım." diyen Blinken, Rusya'ya diplomasiyi seçmesi çağrısı yaptı.

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