Blinken ile görüşen Aliyev: Ermenistan görüşme sürecini uzatmaya çalışıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Aliyev, Blinken'in talebiyle yapılan görüşmede, "ABD'nin Azerbaycan'a ilişkin son açıklamalarının ve attığı adımların Azerbaycan-ABD ilişkilerine ciddi zarar verdiğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya İşlerinden Sorumlu Müsteşarı James O'Brien'in, 15 Kasım'da ABD Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmanın önyargılı olduğunu vurgulayan Aliyev, söz konusu açıklamaların Azerbaycan gerçeklerini yansıtmadığını ve ülkesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

Aliyev, ABD'li yetkililerin Azerbaycan'la üst düzey ikili temasları ertelemesi ve ikili ilişkilerin eskisi gibi olamayacağı yönündeki sözlerini Bakü'nün dikkatle takip ettiğini ve gerekli yanıtın verildiğini vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının 16 Kasım'da bu konuda açıklama yaptığını hatırlatan Aliyev, Bakü'nün de ABD'den gelecek üst düzey ziyaretleri iptal ettiğine ilişkin kararını anımsattı.

Açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Aliyev'den ikili ilişkileri normalleştirme adına O'Brien'in gelecek ay Bakü'ye gelmesine izin verilmesini rica etti. Aliyev de O'Brien'in ziyaretinden sonra Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerinin ABD'ye ziyaretlerine ilişkin haksız yasağın kaldırılması şartıyla Blinken'in talebini onayladı. Blinken de Aliyev'in şartını kabul etti.

Azerbaycan'ın 11 Eylül 2023'te Ermenistan'a sunduğu barış anlaşması önerisine, Erivan'ın 70 gün sonra, 21 Kasım'da yanıt verdiğini hatırlatan Aliyev, "Bu gecikme, aslında Ermenistan'ın barış anlaşmasını görüşme sürecini uzatmak için bir bahane olarak kullandığını kez daha ortaya koyuyor." dedi.

Aliyev ve Blinken, Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonlarının 30 Kasım'da sınır bölgesinde yapılması planlanan toplantısıyla da ilgili görüş alışverişinde bulundu.