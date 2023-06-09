İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5514
  • EURO
    25,4681
  • ALTIN
    1484.03
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Blinken ile Netanyahu arasında görüşme: Karşılıklı çıkar alanları tartışıldı
Dünya

Blinken ile Netanyahu arasında görüşme: Karşılıklı çıkar alanları tartışıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı çıkar alanları tartışıldı.

9 Haziran 2023 Cuma 00:37 - Güncelleme:
Blinken ile Netanyahu arasında görüşme: Karşılıklı çıkar alanları tartışıldı
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikili görüşmede ortak çıkarların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan ve Başbakan, bölge ülkeleri ile normalleşme yoluyla İsrail'in Orta Doğu'ya entegrasyonunu genişletmek ve derinleştirmek de dahil olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarını tartıştı." ifadesine yer verildi.

Blinken'in, iki devletli çözüm umutlarını baltalayan önlemlerden kaçınmak için Akabe ve Şarm El-Şeyh'teki bölgesel toplantılarda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirttiği açıklamada ayrıca, İran'ın oluşturduğu tehdit gibi daha geniş bölgesel zorluklar ile ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının ele alındığı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.