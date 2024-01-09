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Dünya

Blinken, İsrail-Arap normalleşmesi hakkında açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Arap normalleşmesi için 'Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun' gerekli olduğunu belirtti.

AA9 Ocak 2024 Salı 00:19 - Güncelleme:
Blinken, İsrail-Arap normalleşmesi hakkında açıklama
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ABC News'ün haberine göre, Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında, İsrail'e gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu gezisine işaret eden Blinken, görüşmelerin ortak noktasının; Gazze'nin istikrara kavuşması ve yeniden canlanmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Blinken, Suudi Arabistan'la yaptığı görüşmede, İsrail-Arap "normalleşmesi ve entegrasyonu"nun ele alındığını aktararak, bunun için "Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun" gerekli olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.

  • israil-arap normalleşmesi
  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
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