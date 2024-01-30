Blinken Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü: Gündem Gazze

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Washington'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi ve ikili ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Açıklamada Blinken'ın Al Sani ile Gazze'deki muhtemel esir takası sürecini kapsamlı görüştüğü ve Katar'ın bu süreçteki yapıcı katkısı nedeniyle Al Sani'ye teşekkür etti.

Blinken ile Al Sani, Gazze'ye insani yardımların artırılması ve halen devam eden İsrail saldırılarında sivillerin zarar görmemesi için neler yapılabileceğine ilişkin detayları da konuştu.

PARİS TOPLANTISI



Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.

Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin "basına sızan maddelerin doğru olmadığını" açıklamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.