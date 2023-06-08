İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5435
  • EURO
    25,4754
  • ALTIN
    1485.37
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Blinken: Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin doğru bir karar olmadığına inanıyoruz
Dünya

Blinken: Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin doğru bir karar olmadığına inanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkesinin Orta Doğu ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme kapsamının genişletilmesinde kilit rol oynamaya devam ettiğini yineledi. Ayrıca Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi kararını yorumlayan Blinken, 'Doğru bir karar olmadığına inanıyoruz.' dedi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
Blinken: Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin doğru bir karar olmadığına inanıyoruz
ABONE OL

Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile başkent Riyad'da gerçekleştirilen DEAŞ'la mücadele küresel koalisyonu toplantısından sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin "İsrail'in Ortadoğu'ya entegrasyonunu desteklediğini çünkü bölgenin çıkarlarına hizmet ettiğini" söyledi.

Basın toplantısında Sudan ve Yemen konusuna da değinen Blinken, Suudi Arabistan'ın Sudan'da ateşkesin sağlanması ve Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için yürüttüğü çabalarına övgüde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Sudan'daki diplomatik çabalara öncülük ettiğini belirten Blinken, ülkesinin, "bölgedeki gerilimi yatıştırmaya ve istikrarı sağlamaya yönelik bu çabaları desteklediğini" kaydetti.

Blinken, Washington yönetiminin, "Yemen'de barışı tesis etmek" için Suudi ortaklarıyla birlikte çalıştığını aktardı.

Suriye-Arap Birliği konusuna da değinen ve Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü kınayan Blinken, ABD'nin, Beşşar Esed rejiminin henüz "kabulü ve tanınmayı hak etmediğine" inandığını söyledi.

Blinken, "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin doğru bir karar olmadığına inanıyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısında DEAŞ konusuna da değinen Blinken, DEAŞ'e karşı uluslararası koalisyonun, örgütün kontrol ettiği toprakları geri alarak ve liderlerini tasfiye ederek büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti ancak buna karşılık Afrika'daki tehlikesinin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Blinken, "DEAŞ artık eskisi kadar tehlikeli ve tehdit değil ama onunla her yerde, özellikle Afrika'da mücadele etmek için işbirliği yapmalıyız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.