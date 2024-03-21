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Dünya

Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Mesafe daralıyor, anlaşma yakın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasında süren ateşkes görüşmelerinde ‘mesafenin daraldığını ve anlaşmanın yakın' olduğunu söyledi. Blinken, “Gittikçe yaklaşıyor. Bence mesafeler daralıyor ve bence bir anlaşma çok mümkün” dedi.

DHA21 Mart 2024 Perşembe 11:38 - Güncelleme:
Blinken'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Mesafe daralıyor, anlaşma yakın
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki olası anlaşmayı değerlendirdi. Blinken, iki taraf arasındaki mesafenin daraldığını ve anlaşmanın mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Gittikçe yaklaşıyor. Bence mesafeler daralıyor ve bir anlaşma çok mümkün. Masaya güçlü bir teklif koymak için Katar, Mısır ve İsrail ile çok sıkı çalıştık. Bunu yaptık ama Hamas bunu kabul etmedi. Başka isteklerle, başka taleplerle geri geldiler. Müzakereciler şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar. Ama ben bunun yapılabilir ve gerekli olduğuna inanıyorum. Tabii ki Hamas temsil ettiğini iddia ettiği insanları zerre kadar önemsiyorsa, o zaman bir anlaşmaya varacaktır, çünkü bu bir ateşkes etkisi yaratacak, insanların muazzam acılarını hafifletecek, daha fazla insani yardım getirecek ve bize daha kalıcı bir şeyler yapma imkanı verecektir" dedi.

REFAH'TA HAREKATI DESTEKLEYEMEYİZ

Bakan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Refah konusunda' çok net konuştuğunun altını çizerek, "Refah'ta büyük bir kara operasyonunu, askeri operasyonu destekleyemeyiz. Bildiğiniz gibi Refah'ta 1.4 milyon civarında sivil var ve bunların birçoğu Gazze'nin diğer bölgelerinde yerlerinden edilmiş durumda. Onları yoldan çekip güvenli bir yere götürmenin etkili bir yolu yok ve Refah'ta kalacak insanlar bile büyük bir tehlike altında olacaktır" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: REFAH KONUSUNDA KARARLIYIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail meclisindeki Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Askeri ve diplomatik olmak üzere ikili bir kampanya yürütüyoruz. Elbette bunlar birbiriyle bağlantılı, diplomatik mücadele bize savaşın tam sonuçlarına ulaşmamız için zaman ve kaynak sağlıyor. Savaşın hedefleri kısaca şunlar: Hamas'ın askeri ve yönetim kapasitesinin yok edilmesi ya da ortadan kaldırılması, tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması. Bunu yapabilmek için Hamas'ın askeri olarak ortadan kaldırılmasını tamamlamamız gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Bunun etrafından dolaşamayız; 'Hamas'ın yüzde 80'ini yok edip yüzde 20'sini bırakacağız' da diyemeyiz. Bu nedenle Hamas'ın ortadan kaldırılmasını tamamlamaya kararlıyız. Bu da Refah'ta kalan taburların ve elbette merkezdeki kamplarda bulunan taburun ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Bunu yapmakta kararlıyız" demişti.

  • Antony Blinken
  • gazze

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