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Dünya

Blinken'dan Gazze'de ateşkes diplomasisi! 6'ıncı kez Orta Doğu'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6'ıncı defa Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek. Blinken, Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacak.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 05:37 - Güncelleme:
Blinken'dan Gazze'de ateşkes diplomasisi! 6'ıncı kez Orta Doğu'ya gidiyor
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fiilipinler'de gerçekleştirdiği ziyarette basın mensuplarına bir kez daha Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı.

Blinken, Gazze'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentini, perşembe günü de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini belirtti.

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ORTA DOĞU'YA 6. KEZ ZİYARET

7 Ekim'de başlayan süreçte Orta Doğu'ya 6. kez ziyarette bulunacak olan Blinken, bölgesel bir barış mimarisi için diplomatik görüşmeler yapacağını vurguladı.

Blinken, İsrail'e gidip gitmeyeceği konusunda ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

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