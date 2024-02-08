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Dünya

Blinken'dan ''Gazze'de öldürülen çocukları unutmayacağım'' sözleri! İsrail basını duyurdu

İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde 'Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu hayatı boyunca hatırlayacağını' söylediğini ileri sürdü.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 02:31 - Güncelleme:
Blinken'dan ''Gazze'de öldürülen çocukları unutmayacağım'' sözleri! İsrail basını duyurdu
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İsrail'den Kanal13'ün haberine göre, Blinken, Netanyahu ile ikili görüşmesinde İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin her geçen gün derinleştiği Gazze'deki sivil kayıpları ve özellikle öldürülen 12 binden fazla çocuğa ilişkin bir itirafta bulundu.

Habere göre İsrail'i destekleyen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, "hayatı boyunca Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu hatırlayacağını" Netanyahu'ya söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı karşısında "şok olduğunu ve ülkesinin bunun tekrar etmesine izin vermeyeceğini" belirten Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "Hamas ile ilişkili olmayan ailelerin tamamının zarar gördüğüne" işaret etti.

Buna karşın Netanyahu, "sivil can kayıplarından Hamas'ın sorumlu olduğunu" ileri sürerek "Hamas'ın sivillerin içinde hareket ettiğini" savundu.

Taraflar arasında müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası taslağını Hamas'ın kabul ettiği bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin İsrail için bir kıyım olacağını savunarak zorla göç ettirilmiş 1,2 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı hazırlığı için orduya talimatı verdiklerini açıklamıştı.

İsrail-Filistin'de yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Blinken, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin devam eden acılarını gidermek, korunmalarını sağlamak ve insani yardımların azami derecede çıkarılması gibi konuları İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde ele aldıklarını kaydetmişti.

Blinken, "Yaklaşık 2 milyon kişi evlerinden oldu. Yüz binlerce kişi şiddetli açlık yaşıyor. Çoğu sevdiği birini kaybetti ve her geçen gün daha fazla insan öldürülüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,9 milyon Filistinli İsrail ordusunun bombardımanı ve işgali gölgesinde zorla göç ettirildi. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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