Bloomberg: İran’a yaptırımlarda sekiz ülkeye ayrıcalık tanınacak

Haber ajansı Bloomberg, ABD’nin İran’a karşı yeni yaptırımları uygulamaya başlamasının ardından sekiz ülkeye ayrıcalık tanınacağını öne sürdü. Bu ülkeler İran'dan petrol ithal etmeye devam edebilecek.

Bloomberg, üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, aralarında Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ın bulunduğu sekiz ülkeye İran yaptırımları çerçevesinde istisna uygulanacağı belirtildi. Habere göre, gelecek hafta İran’a yaptırımların uygulanmaya başlanmasının ardından, bu ülkelerin İran’dan petrol ithal etmesine izin verilecek. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD’li yetkili, Trump hükümetinin İran’nın gelir kaynaklarını baskı altında tutma amacının sürdüğünü, ancak petrol fiyatlarının yükselmesini engellemek için bazı ülkelere ayrıcalık tanındığını ifade etti.

ABD’nin istisna yapacağı ülkelerin isimlerinin Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Bloomberg’in haberinde, Çin’in İran’dan petrol ithal etmeyi sürdürmesine izin verilebileceği, ABD ve Çin arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Haberde, istisnaların geçici olarak geçerli olacağı bilgisi verildi.

Türkiye'ye henüz resmi bildirim yok

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran’dan petrol ithal etmesine izin verilecek ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu iddialarına ilişkin olarak “Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var” dedi. Bakan Dönmez, konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce yaptığı açıklamada, İran’dan petrol ithalatının sıfıra düşürülmesini aksi takdirde bu ülkelere de yaptırım uygulanacağını söylemişti. Pompeo, İran’dan ithal edilen petrolün enerji sektörleri için büyük önem taşıdığını duyuran ülkelerle görüşmelerin yapıldığını sözlerine eklemişti.

Türkiye rahatsız

ABD’nin 5 Kasım’da devreye girecek yeni yaptırımları İran'ın petrol ve doğalgaz ticaretini hedef alacak. Tahran ile iş yapan devletlerin de yaptırımların hedefine oturtulacak olması Türkiye’yi de rahatsız ediyor.

Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile birlikte İran’dan petrol ithalatı yapan başlıca devletler arasında yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2017 verilerine göre Türkiye yıllık ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini İran'dan yaptığı ithalat ile karşılıyor.

Buna göre 2017 yılında Türkiye'nin yurtdışından ithal ettiği 25,7 milyon tonluk ham petrolün 11,4 milyon tonu İran’dan satın alındı.

(DW Türkçe)