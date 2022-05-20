BM: 10 bin çocuk ve kadın hapishane koşullarında tutuluyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'ndaki insani durumun "utanç verici" olduğunu söyledi.

Çoğu kadın ve çocuk 56 bin kişinin bulunduğu kampta, yaklaşık 10 bin çocuk ve kadının hapishane koşullarında tutulduğunu belirten Griffiths, koruma ve temel hizmetlere ihtiyaç duyan çocukların serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Griffiths, ülkelere, Hol kampındaki vatandaşlarını derhal geri alması çağrısı yaptı.

BM'ye göre, YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Hol Kampı'nda tutulanlarının büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bunların yüzde 15'inin ise yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı DEAŞ'lı, bu kampta tutuluyor. Avrupa ülkeleri çoğunluğu yine Avrupa'dan gelen yabancı terörist savaşçıların ve ailelerinin geri dönmesine sıcak bakmıyor.