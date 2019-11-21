BM, ABD’nin Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararını kınadı... ‘İşgal sürekli hale gelecek’
Trump yönetiminin İsrail’in Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini yasa dışı görmediği açıklamasına Birleşmiş Milletler’den sert tepki geldi. BM, ABD’nin kararının Filistin’deki İsrail işgalini sürekli hale getireceği uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini hukuk dışı bulmadıklarını belirterek İsrail işgalini meşrulaştıran açıklamasına dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, ABD yönetiminin İsrail’in Batı Şeria’da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği açıklamasını kınadı.
ÇÖZÜMÜ ÖLDÜRDÜ
Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklamasının Filistin topraklarındaki İsrail işgalini sürekli hale getireceği uyarısında bulunan Lynk, bu ülkeyi kınadığını dile getirdi. Lynk, söz konusu açıklamanın, İsrail-Filistin sorununda barış veya adalete doğru atılan bir adım olmadığını vurgulayarak, “Amerikan hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayması ve İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini meşrulaştırma kararı, iki devletli çözümün tabutuna çakılan son çivi olabilir” değerlendirmesinde bulundu. “İsrail’in yerleşim yerleri, insan hakları ihlallerinin başlıca kaynağı ve İsrail’in işgalinin motorlarıdır” ifadesini kullanan Lynk, Yahudi yerleşim birimlerinin Filistin halkının geleceğinin çalınması anlamına geldiğinin altını çizdi. Lynk, ayrıca uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu yeniden teyit etme çağrısı yaptı.
ZULÜM ARTACAK
Mısır’daki El-Ezher Kurumu da, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasını kınadı. El-Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerika’nın söz konusu tutumunun, ‘Siyonist varlığa’ daha fazla yerleşim birimleri yapması için yeşil ışık anlamına geldiğine işaret edilerek, kararın İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistin halkına yaptığı zulmü daha artıracağı vurgulandı. Washington’un son dönemde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve Golan Tepeleri’ni de içine alan yeni bir İsrail haritasını kabul ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “ABD yönetiminin bu tutumu mazlum Filistin halkına yapılan zulmün daha da artırılmasından başka bir şey değildir” ifadesi kullanıldı.
Batı Şeria’da yıkım sürüyor
ABD’nin Yahudi yerleşim birimleri kararı, işgalci İsrail’i cesaretlendirdi. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir Filistinliye ait iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah’ın Şakba beldesinde Mahmud Abdulcabbar’a ait iki ev İsrail askerlerince yerle bir edildi. İsrail askerleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evlerin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Orduya bağlı ekipler de buldozerlerle 15 Filistinlinin oturduğu evi yıktı. İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi. Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin “ruhsatsız” olduğu veya “C bölgesi”nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.