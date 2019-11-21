ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini hukuk dışı bulmadıklarını belirterek İsrail işgalini meşrulaştıran açıklamasına dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, ABD yönetiminin İsrail’in Batı Şeria’da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği açıklamasını kınadı.

ÇÖZÜMÜ ÖLDÜRDÜ

Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklamasının Filistin topraklarındaki İsrail işgalini sürekli hale getireceği uyarısında bulunan Lynk, bu ülkeyi kınadığını dile getirdi. Lynk, söz konusu açıklamanın, İsrail-Filistin sorununda barış veya adalete doğru atılan bir adım olmadığını vurgulayarak, “Amerikan hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayması ve İsrail’in yasa dışı yerleşim yerlerini meşrulaştırma kararı, iki devletli çözümün tabutuna çakılan son çivi olabilir” değerlendirmesinde bulundu. “İsrail’in yerleşim yerleri, insan hakları ihlallerinin başlıca kaynağı ve İsrail’in işgalinin motorlarıdır” ifadesini kullanan Lynk, Yahudi yerleşim birimlerinin Filistin halkının geleceğinin çalınması anlamına geldiğinin altını çizdi. Lynk, ayrıca uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu yeniden teyit etme çağrısı yaptı.

ZULÜM ARTACAK

Mısır’daki El-Ezher Kurumu da, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasını kınadı. El-Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerika’nın söz konusu tutumunun, ‘Siyonist varlığa’ daha fazla yerleşim birimleri yapması için yeşil ışık anlamına geldiğine işaret edilerek, kararın İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistin halkına yaptığı zulmü daha artıracağı vurgulandı. Washington’un son dönemde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve Golan Tepeleri’ni de içine alan yeni bir İsrail haritasını kabul ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “ABD yönetiminin bu tutumu mazlum Filistin halkına yapılan zulmün daha da artırılmasından başka bir şey değildir” ifadesi kullanıldı.