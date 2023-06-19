İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,8613
  • EURO
    25,9681
  • ALTIN
    1488.66
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM, AfB ve IGAD Sudan'daki savaşın taraflarını ateşkese uymaya çağırdı
Dünya

BM, AfB ve IGAD Sudan'daki savaşın taraflarını ateşkese uymaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Sudan'daki iç savaşın taraflarından ateşkese uymalarını, sivilleri korumalarını ve insani yardımların geçişini kolaylaştırmalarını istedi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 00:44 - Güncelleme:
BM, AfB ve IGAD Sudan'daki savaşın taraflarını ateşkese uymaya çağırdı
ABONE OL

BM, AfB ve IGAD'dan yapılan ortak bildiride, Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda dün sabah yürürlüğe giren "ülke genelinde 72 saatlik ateşkese uyma" çağrısı yapıldı.

Tüm tarafların uluslararası insani hukuka bağlılığının önemine vurgu yapılan açıklamada, silahlı kuvvetler ve HDK'den 11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzaladıkları, sivillerin korunması ve insani yardımların ülke genelinde güvenli şekilde geçişinin kolaylaştırılmasını öngören bildiriye uymaları talep edildi.

-"Kalıcı ateşkese acil ihtiyaç var"

Yardımların milyonlarca Sudanlı ihtiyaç sahibine ulaşmasına imkan tanımak için kalıcı bir insani ateşkese acil ihtiyaç olduğuna vurgu yapılan bildiride, sivillerin uğradığı ağır kayıplardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Vatandaşların mallarının ve geçim kaynaklarının yaygın şekilde tahrip edilmesi ve ölü ve yaralı sayısındaki artışın son derece endişe verici olduğu aktarılan bildiride, "çatışmanın etnik boyut kazandığı, insanların kimlikleri sebebiyle saldırıların hedefi olduğu ve yerlerinden edildiği Darfur'daki durumun hızla kötüleşmesinden özellikle endişe duyulduğu kaydedildi.

Sudan'da 15 Nisan'dan beri çatışan ordu ve HDK arasında 18 Haziran sabah 06.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkede temkinli bir sükunetin hakim olduğu görülüyor.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunun kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.