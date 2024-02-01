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Dünya

BM, bağışçı ülkeleri, 2024'te Yemen'e 2,7 milyar dolar destekte bulunmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası bağışçılara, 2024 yılında Yemen'deki insani müdahale planına destek için 2,7 milyar dolar sağlama çağrısında bulundu.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 22:43 - Güncelleme:
BM, bağışçı ülkeleri, 2024'te Yemen'e 2,7 milyar dolar destekte bulunmaya çağırdı
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BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'de 2024 yılına dair yapılan tahminlerin, 17,6 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağını gösterdiği ifade edildi.

İnsani yardım alanında faaliyet gösteren BM destekli 219 yardım kuruluşunun, uluslararası bağışçılara çağrıda bulunduğu açıklamada, Yemen'de 2024 yılı için hazırlanan insani planının uygulanması için 2,7 milyar dolar gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Peter Hawkins'in, "Yemen kritik bir dönemeçle karşı karşıya, Yemen halkına sırtımızı dönmemeliyiz. Bağışçı ülkeleri, insanların hayatını kurtarmak için acil ve sürekli destek sunmaya çağırıyorum." açıklamasına yer verildi.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

  • Yemen yardım
  • BM bağışçılar
  • 2024 müdahale planı

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