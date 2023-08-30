BM, Bahreyn Jau cezaevindeki açlık grevine katılanların sağlığından endişeli

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, açlık grevinin başlamasının ardından yetkililerin tıbbi bakıma erişimi iyileştirmeyi ve ziyaret sürelerini artırmayı kabul ettiğini kaydetti.

Bahreyn'in BM İnsan Hakları Ofisine ülkeyi ziyaret etme davetini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Shamdasani, "Ülkedeki cezaevlerinin koşullarını değerlendirmeye ve uluslararası standartlar doğrultusunda yetkililere tavsiyelerde bulunmaya hazırız. Diğer teknik desteği sağlamaya hazır durumdayız." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, Jau'daki kötü koşullar nedeniyle yüzlerce mahkumun başlattığı ve 24'ncü gününe giren açlık grevine katılanların sağlığından endişe duyduğunu da vurguladı.

Yüzlerce mahkum, ağustosun ilk haftasından itibaren cezaevinin şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevine başlamıştı.