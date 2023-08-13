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Dünya

BM barış gücü Mali'den çekiliyor

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), hükümet ile eski Tuareg isyancıları arasındaki gerilim nedeniyle ülkeyi planlanandan daha erken terk edecek.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 23:56 - Güncelleme:
BM barış gücü Mali'den çekiliyor
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MINUSMA, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, bölgede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle ülkenin kuzeyinde Ber kampından çekilme sürecinin hızlandırıldığını duyurdu.

Paylaşımda, tüm ilgili taraflara, çekilme operasyonunu daha karmaşık hale getirecek eylemlerden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

MINUSMA, bu açıklamanın ardından yaptığı paylaşımda da Ber'den çekilen MINUSMA konvoyunun 2 kez saldırıya uğradığı ve saldırılarda 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu.

Yerel basındaki haberlerde de MINUSMA'nın kampı, Mali ordusuna devrettiği belirtildi.

Mali'de 2013'ten bu yana sahada olan MINUSMA, Mali hükümetinin talebiyle yıl sonundan önce ülkeden tamamen çekileceğini bildirmişti.

MINUSMA, ülkenin iç kesimlerindeki Ogossagou kampını 4 Ağustos'ta orduya teslim etmiş, kuzeydeki Ber ve Goundam kamplarının da ağustos sonuna kadar boşaltılacağını duyurmuştu.

BAMAKO İLE ESKİ İSYANCILARIN ARASINI AÇAN MINUSMA KAMPI

Mali'nin kuzeyinde 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları ile hükümet arasındaki gerilim, son günlerde giderek yükseliyor.

MINUSMA'nın ülkenin kuzeyinde Ber kampını Mali ordusuna teslim edecek olması, Bamako ile eski isyancıları karşı karşıya getirmişti.

2015'te Cezayir Anlaşması'yla silah bırakan Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA), kampın Mali ordusuna bırakılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Ber kasabası, 2015 Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre, CMA'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.

Dolayısıyla CMA, Mali ordusunun kampı devralması durumunda Cezayir Anlaşması'nın ihlal edileceğini savunuyor. Daha önce bu konuda açıklamalarda bulunan CMA, Mali ordusunun Ber'e girmesinin kendilerine bir savaş ilanı olacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Ber, eski Tuareg isyancılarının ana kalesi Kidal'e geçiş için stratejik bir konumda bulunuyor.

CMA'ya göre, Mali ordusunun Ber'e girişi, yaklaşık 10 yıldır girmediği Kidal'e ilerlemesini de kolaylaştırabilir.

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