Star.com.tr 11 Haziran 2021 Cuma 23:46 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 23:59

BM'ye göre, 30 bin çocuk Etiyopya'nın çatışmalarda harap ettiği kuzey bölgesinin ulaşılması zor bölgelerinde ölümle burun buruna.

Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın çatışmaların harap ettiği Tigray bölgesinin ulaşılması zor bölgelerinde on binlerce yetersiz beslenen çocuğun ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Etiyopyalı askerler Tigray'de yüzlerce sivili tutukladı UNICEF sözcüsü James Elder'in verdiği demeçte, "İnsani yardım erişimi olmadan, erişilemeyen bu bölgelerde tahmini olarak 30 binden fazla ciddi şekilde yetersiz beslenen çocuk yüksek ölüm riski altında." dedi.

UNICEF'ın yaptığı bu açıklama BM'nin perşembe günü yaptığı bildiride Tigray'da yaklaşık 350 bin kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu, iki milyon kişinin daha bu aşırı koşullardan sadece bir adım uzakta olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

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