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Dünya

BM: Gazze'de bebekler yavaş yavaş can veriyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de bebeklerin 'dünyanın gözü önünde yavaş yavaş can verdiğini' söyledi.

AA5 Mart 2024 Salı 20:21 - Güncelleme:
BM: Gazze'de bebekler yavaş yavaş can veriyor
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UNRWA'nın X sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarında öldürülen bebek ve çocuklara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığı, Gazze'nin kuzeyinde 2 yaş altındaki her 6 çocuktan birinin ciddi derecede yetersiz beslenme sıkıntısı yaşadığı belirtilerek, "Bebekler dünyanın gözü önünde yavaş yavaş can veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, bombardımanlar ve İsrail kuşatmasının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle hayatını kaybeden Gazzeli çocuklara değinilen paylaşımda, söz konusu çocuk ölümlerinin "önlenebilir" olduğunun altı çizildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 3 Mart'ta İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde 15 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini, 6 çocuğun daha her an açlıktan ölebileceğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

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