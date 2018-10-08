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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin soruları yanıtladı. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirten Dujarric, ''Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor.'' dedi. 

Dujarric, Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesi de dahil olmak üzere son dönemde yaşanan gazetecilere yönelik şiddet olaylarının oldukça endişe verici olduğunu ifade etti.

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