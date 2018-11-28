BM Genel Sekreteri Guterres: Suudi Veliaht Prens ile görüşmeye hazırım
BM Genel Sekreteri Guterres, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
- AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 Zirvesi'ne katılacağı Arjantin ziyareti öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Arjantin'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Guterres, Yemen üzerinden yanıt verdi.
Guterres, aralık ayının başında İsveç'te Yemen müzakerelerinin başlaması için yeni bir fırsat doğduğunu ve Suudi Arabistan'ın da bu açıdan son derece önemli olduğunu belirterek, ''Bu konuyu Veliaht Prens ya da herhangi bir Suudi yetkiliyle görüşmeye hazırım, çünkü bu konu şu an çok önemli. Yemen'de savaşı durdurabilirsek, bugün karşı karşıya olduğumuz en trajik insani felaketi de durdurmuş oluruz." dedi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise yorum yapmaktan kaçınan Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin şeffaf ve bağımsız soruşturma çağrısını en başından beri yaptığını da belirtti.
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