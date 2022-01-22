BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'nın işgal edileceğini düşünmüyorum

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:38 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 00:38

Guterres, BM Genel Kurulunda 2022 yılı önceliklerini açıkladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyonu değerlendiren Guterres, "Askeri müdahale olmaması, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerekiyor. Bir ülkenin başka bir ülkeyi işgali uluslararası hukuka aykırı. Mevcut durumda bunun (işgalin) olmamasını umuyorum, olmayacağına eminim ve haklı çıkmayı umuyorum." diye konuştu.

- YEMEN'DEKİ "KISIR DÖNGÜYE" SON VERİLMESİ GEREK

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin en az 60 kişinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınayan Guterres, "Gerginliklerin birbiri ardına tırmandığı bu kısır döngüye son vermemiz gerek." diye konuştu.

- TALİBAN, KADIN HAKLARI KONUSUNDA SÖZÜNÜ TUTMADI

AA muhabirinin Afganistan sorusunu yanıtlayan Guterres, ülkede insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya olunduğunu ve Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması sözünü yerine getirmediğini söyledi.

Guterres, kadın ve kız çocuklarının haklarının korunmasının Taliban'ın tanınması ve uluslararası toplumunu desteğini alabilmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Afganistan'ın aynı zamanda ekonomik çöküntü ve insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Guterres, "De facto yetkililer (Taliban) düzgün davranmıyor diye Afgan halkını toplu cezalandırmak büyük bir hata olur." diye konuştu.

Guterres, Afganistan'ın çökmemesi içinse ekonomiye nakit enjekte edilmesi ve dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısını yineledi.