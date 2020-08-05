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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'den Lübnan'daki patlamada ölenler için taziye mesajı

BM, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Lübnan hükümetine ve halkına taziyelerini iletti. Patlamada birkaç BM personelinin de yaralandığı açıklandı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:39
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BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Beyrut'taki bugünkü korkunç patlamalarda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Lübnan hükümeti ile halkına en derin taziyelerini sunuyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in, patlamada yaralananlara da acil şifalar dilediğini aktaran Haq, olayda Beyrut'ta görev yapan bazı BM personelinin de yaralandığını bildirdi.

Haq, "BM, bu zor zamanında Lübnan'ı destek sözünü sürdürüyor ve bu olaya müdahalede aktif bir şekilde Lübnan'a yardım ediyor." dedi.

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