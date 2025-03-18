BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs mesajı: Bu, yeni bir atmosfer

Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Görev süresinin başından bu yana Kıbrıslı Türk ve Rumların güvenliği ve refahına bağlı kaldığını kaydeden Guterres, Kıbrıs konusunda ileriye dönük bir yol bulmak için toplantıda başka bir girişimde bulunulduğunu bildirdi.

Guterres, "Görüşmeler, her iki tarafın da ilerleme kaydetme ve diyaloğu sürdürme konusunda açık bir taahhüt gösterdiği yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildi." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in güven oluşturmak için bazı konularda anlaştığını kaydeden Guterres, "Bunlar arasında (Ada'da) 4 geçiş noktasının açılması, mayın temizleme, madencilik alanlarına etkileri de dahil çevre ve iklim değişikliği girişimlerinin kullanımı konusunda teknik bir komite oluşturulması, tampon bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu yer aldı. Temmuz sonunda bir sonraki toplantıyı bu formatta yapmayı kabul ettik ve bir sonraki adımları hazırlamak için kişisel bir temsilci atayacağım." dedi.

Guterres, 2017'de Crans Montana'da gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinden bu yana hiçbir konuda gerçek bir ilerleme olmadığını belirterek, bugün anlamlı bir ilerleme olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri, "Güven artırıcı önlemler veya güven oluşturma girişimleri, çok yakında bir sonraki toplantının yapılması kararı ve Kıbrıs'ta bir sonraki adımları hazırlamak için özel temsilcinin atanmasının herkes tarafından kabul edilmesi, son derece önemli olduğuna inandığım bir bağlılık ve aciliyet duygusunu gösterir. Bu, yeni bir atmosfer." dedi.

Gazze'de İsrail'in başlattığı saldırılara da işaret eden Guterres, yüzlerce Filistinlinin öldüğü hava saldırılarında, insanların dayanılmaz acılara maruz kaldığı bir duruma tanık olduklarını kaydetti.

Guterres, "(Gazze'ye) İnsani yardım hala engelleniyor. BM'nin rolünün tarafları ikna etmek ve uluslararası toplumun 3 temel hususta baskı yapmasını sağlamak için elinden geleni yapmak olduğuna inanıyorum; birincisi, ateşkesin tam olarak uygulanması, ikincisi, insani yardımın Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması ve üçüncüsü, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması. Biz bu hedeflerden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

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