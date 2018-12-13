BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen toplantılarının kapanışına katılmak üzere İsveç’e geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda 6 Aralık'ta BM gözetiminde gerçekleştirilen Yemen görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, istişare toplantılarına katılmak üzere İsveç’e geldi. Guterres, Stockholm-Arlanda Havalimanı’nda İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom tarafından karşılandı.

Görüşmelere katılan devlet temsilcileri, on binlerce insanın ölümüne yol açan ve ülkeyi kıtlığa sürükleyen Husiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki savaşın sona ermesi için arabuluculuk yapıyor.

BM Genel Sekreteri Guterres ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, bugün düzenlenecek toplantının ardından istişarelerin sonuçlarını açıklayarak yeni istişareler için tarih verecek.

İsveç Dışişleri Bakanı Wallstrom ise toplantı sonucunun yarın BM Güvenlik Konseyi'ne iletileceğini duyurdu. Wallstrom, yaptığı açıklamada 1 haftadır süren görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Husiler ve Yemen hükümeti, Hudeyde Limanı'nın statüsü ve Sana Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılması gibi konuları içeren BM tarafından hazırlanan nihai paket konusunda anlaşmıştı. İstişareler kapsamında esir takası, petrol ve doğalgaz ihracatının yeniden başlaması konularında geçtiğimiz günlerde uzlaşmaya varılmıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Guterres, dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a Yemen sorununu görüşmek için çağrıda bulunmuştu.

Yemen’de Hudeyde ve başkent Sana da dahil olmak üzere ülkenin yoğun nüfuslu bölgeleri 2014’den bu yana Husilerin kontrolü altında. 2015 yılında ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’e girmesiyle ülkede iç savaş patlak verdi.