Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Genel Sekreterinin özel danışmanı Dieng: Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Dieng, yedi yıldan uzun süredir iç savaşın devam ettiği Suriye'nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adama Dieng, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye ile ilgili değelerlendirmesinde Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını memnuniyetle karşıladığını tüm tarafların anlaşmaya uymasını umut ettiğini ifade etti.

Barışın sadece çatışmalara son vermek olmadığını ve ülkedeki durum normale döndüğünde Sünni, Şii, Alevi, Hristiyan gibi mezhep ayrımı yerine tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Dieng, "Lübnan'ın yeniden inşası 25 yıldan fazla sürdü ve korkarım Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

15 Rus askerin içinde olduğu uçağın vurulma anı ortaya çıktı

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

Türkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA