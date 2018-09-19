BM Genel Sekreterinin özel danışmanı Dieng: Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir
BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Dieng, yedi yıldan uzun süredir iç savaşın devam ettiği Suriye'nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi.
- AA
Adama Dieng, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye ile ilgili değelerlendirmesinde Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını memnuniyetle karşıladığını tüm tarafların anlaşmaya uymasını umut ettiğini ifade etti.
Barışın sadece çatışmalara son vermek olmadığını ve ülkedeki durum normale döndüğünde Sünni, Şii, Alevi, Hristiyan gibi mezhep ayrımı yerine tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Dieng, "Lübnan'ın yeniden inşası 25 yıldan fazla sürdü ve korkarım Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir." dedi.
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