BM Genel Sekteri Guterres: Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli

Guterres, New York'taki BM binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'deki üniversitelerde, Filistin'e destek protestolarındaki polis baskınlarına ilişkin bir soruya Guterres, "İfade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkını güvence altına almak şart." açıklamasında bulundu.

Guterres, diğer taraftan da nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kendisinin devlet deneyimi olduğunu da anımsatan Guterres, "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." vurgusunu yaptı.