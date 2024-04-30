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Dünya

BM Genel Sekteri Guterres: Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili, 'Üniversiteler, akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli.' açıklamasında bulundu.

AA30 Nisan 2024 Salı 20:38 - Güncelleme:
BM Genel Sekteri Guterres: Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli
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Guterres, New York'taki BM binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'deki üniversitelerde, Filistin'e destek protestolarındaki polis baskınlarına ilişkin bir soruya Guterres, "İfade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkını güvence altına almak şart." açıklamasında bulundu.

Guterres, diğer taraftan da nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kendisinin devlet deneyimi olduğunu da anımsatan Guterres, "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." vurgusunu yaptı.

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