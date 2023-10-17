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Dünya

BM Güvenlik Konseyi ''Gazze'' için toplanıyor

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı. BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için yarın acil toplanacak.

17 Ekim 2023 Salı 23:47 - Güncelleme:
BM Güvenlik Konseyi ''Gazze'' için toplanıyor
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BAE'nin BM nezdinde Daimi Temsilciliği, toplantı çağrısını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla duyurdu.

Mesajda, "Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırının ardından BAE ve Rusya, BMGK'yi Filistin'deki durumu görüşmek için acil toplantıya çağırdı." ifadesi kullanıldı.

BMGK YARIN TOPLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için yarın acil toplanacak.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

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