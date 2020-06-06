İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Güvenlik Konseyi Libya'ya yönelik silah ambargosunu 1 yıl uzattı
Dünya

BM Güvenlik Konseyi Libya'ya yönelik silah ambargosunu 1 yıl uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya'ya uygulanan silah ambargosu kararını bir yıl daha uzattı.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 07:38 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 07:44
ABONE OL

Birleşmiş Milletlerin internet sitesinden yapılan açıklamada, BMGK'nin video konferans üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, Libya’ya yönelik silah ambargosunun 12 ay daha uzatılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2526 sayılı kararın, BM’ye üye devletlere Libya açıklarında şüpheli görülen deniz taşıma araçlarını arama yetkisi verdiği vurgulandı.

BMGK, Mart 2011'de 1970 sayılı kararla, BM üyesi ülkelerden Libya'ya her türlü silah ve ilgili teçhizat satışını engellenmesini istemişti. Söz konusu ambargo kararı, o tarihten itibaren her yıl uzatılıyordu.

Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar devam ediyor.

Libya'dan korkunç haber: 106 ceset bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.