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Dünya

BM, Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonuna onay verdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunu onayladı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 23:59 - Güncelleme:
BM, Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonuna onay verdi
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15 üyeli BMGK'de düzenlenen ABD ve Ekvador'un kaleme aldığı karar tasarısı için düzenlenen oylamada, 13 ülke "evet" oyu verirken, Rusya ve Çin çekimser oy kullandı.

Kabul edilen kararda, Haiti hükümeti ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı üzerine onaylanan Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun, Haiti'nin güvenliğine katkıda bulunacağı bildirildi.

Kararda, misyonun Haiti Ulusal Polis gücüne destek sağlayacağı belirtilirken, şimdilik 1 yıllık süre verilen misyonun Haiti hükümetiyle yakından işbirliği yürüterek "gerekli adımları" atacağı kaydedildi.

Kenya'ya misyona öncülük yapma teklifi için teşekkür edilen kararda, ülkelere ve örgütlere katılım sağlanması çağrısında bulunuldu.

- BM misyonu değil

BM yetkisi altında ancak bir BM Barış Gücü olmayacak misyona, Kenya'nın yanı sıra Bahama Adaları, Jamaika, Antigua ve Barbuda destek sağlayacağını duyurdu.

Haiti hükümetinin yanı sıra Guterres, geçen yıl yaptığı çağrıda BMGK üyeleri ve katkı sağlayan tüm ülkelere Haiti Ulusal Polisine destek vermek için çok uluslu bir güç kurmaları çağrısında bulunmuştu.

Haiti halkının "bir kabus" içinde yaşamaya mahkum edildiğini belirten Guterres, ülkedeki insani durumun korkunç boyutlara geldiğini dile getirmişti.

Söz konusu çok uluslu gücün BM'nin siyasi ya da askeri gücü olmayacağının altını çizen Guterres, üye ülkeler tarafından oluşturulan "dirençli bir güvenlik gücünün" Haiti polisine destek sağlayacağını kaydetmişti.

BM, Haiti'ye ilişkin hazırladığı raporda çete şiddeti sonucu ocak ile haziran ayları arasında 3 bin 500 kişinin öldürüldüğünü, çok sayıda kaçırma olayı yaşandığını duyurmuştu.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • haiti

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