BM: Haiti'de 2 bin 500 kişi çete şiddeti nedeniyle öldürüldü

BM Güvenlik Konseyi'nde Haiti'deki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, ülke genelinde 5,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bunların 3 milyonunun çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Russell, her üç çocuktan ikisinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, gıda ve temiz içme suyuna erişimin azaldığını anlattı.

Haiti'de yıllarca süren siyasi istikrarsızlık ve kötü ekonomik koşulların silahları grupların çoğalmasına yol açtığına dikkati çeken Russell, "Bugün yaklaşık 2,7 milyon kişi, silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde yaşıyor." dedi.

Russell, silahlı grupların, çocukları da aralarına kattıklarını belirtti.

Bu yılın başından beri şiddetin yoğunlaştığını aktaran Russell, "2024'ün ilk çeyreğinde çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişi öldürüldü ya da yaralandı. Çocuklara ilişkin 400'den fazla hak ihlali tespit edildi. Aynı zamanda aileler şiddet nedeniyle yerinden ediliyor. Yaklaşık 180 bin çocuk yerinden edilmiş durumda." diye konuştu.

Russell, akut gıdasızlık riski altında olan çocuk sayısında yüzde 19 artış olduğuna işaret ederek, 15 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Haiti'de koleranın da yaygınlaştığını söyleyen Russell, 80 binden fazla vaka olduğunu, kriz ve istikrarsızlığın arttığını ifade etti.

- "ÇOK ULUSLU GÜVENLİK GÜCÜNÜN ACİLEN KONUŞLANDIRILMASI GEREKİYOR"



BM Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador ise yaptıkları uyarıların gerçeğe dönüşmesinin acı verici olduğunu belirterek, çete faaliyetleri nedeniyle kötüleşen insani krizin çok büyük boyutta olduğunu kaydetti.

Salvador, Haiti için yardım planının sadece yüzde 8,1'inin tamamlandığını belirterek, uluslararası topluma desteğini artırma çağrısı yaptı.

Ulusal yapı ve kurumların mevcut durumla baş edemediğine işaret eden Salvador, "Çok uluslu güvenlik gücünün acilen konuşlandırılması gerekiyor." diye konuştu.

