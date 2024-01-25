BM heyetinden Afrin'e ziyaret

BM heyetini taşıyan 5 araçlık konvoy, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülselame Sınır Kapısı üzerinden sabah saatlerinde Azez içesine ulaştı.

AA muhabirinin sahadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM heyeti, yerel sivil toplum kuruluşu Şafak yetkilileri ile görüşerek Azez'deki Umut protez merkezini ve deprem felaketinin yaşandığı Cinderes beldesindeki onarımı tamamlanan kültür merkezini ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 3 bin 688'den fazla kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi de yaralandı.