BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. Oturumu sona erdi

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek'in başkanlık ettiği ve 27 Şubat'ta başlayan 52'nci oturum son buldu.

Oturum kapsamında 43 karar kabul edilirken, 19 tematik ve ülkeye özgü yetki genişletildi.

İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumunun raporu kabul edildi.

Balek, kapanışta yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyi 52'nci Oturumu süresince önemli bir iş çıkardığına değinirken, yapılacak gayriresmi toplantılarda konseyin verimliliğinin ele alınacağını söyledi.

İnsan Hakları Konseyi 53'ncü Oturumu'nun 19 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlamıştı.