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Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: 'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız ve saldırganca yakma eylemlerini, özellikle şiddeti ve bölünmeyi kışkırtanları şiddetle reddediyorum'

AA5 Ekim 2023 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Haklar Yüksek Komiseri Volker Türk, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız ve saldırganca yakma eylemlerini, özellikle şiddeti ve bölünmeyi kışkırtanları şiddetle reddediyorum." dedi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 54. Oturumu kapsamında düzenlenen "Ayrımcılık, düşmanlık veya şiddeti teşvik eden dini nefretin temel nedenleri ve insan hakları üzerindeki etkileri" başlıklı interaktif diyalog oturumunda konuşma yaptı.

İnsan Hakları Konseyinin temmuzdaki oturumunda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili acil özel oturum düzenlendiğini hatırlatan Türk, o zamandan bu yana, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'in halka açık olarak yakılmaya devam ettiğine dikkati çekti.

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız ve saldırganca yakma eylemlerini, özellikle şiddeti ve bölünmeyi kışkırtanları şiddetle reddediyorum." ifadesini kullandı.

  • BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk
  • Kuran-ı Kerim

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