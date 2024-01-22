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Dünya

BM, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim sonrası en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını belirtti.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 20:07 - Güncelleme:
BM, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını duyurdu
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UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgede en uzun iletişim kesintisinin yaşandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde yaşayanların sevdikleri ve dünyanın geri kalanıyla bağlantılarının koptuğu belirtilen açıklamada, bu durumun ise "izolasyon hissini" artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, iletişim kesintisinin insani müdahaleyi engellediği ve hayat kurtarıcı bilgilere erişimi sınırlandırdığı ifade edildi.

Yıllardır abluka altında tutulan ve kötü koşullara maruz bırakılan Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

İsrail, savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 9 kez iletişim kesintisi uyguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

  • UNRWA
  • Gazze Şeridi
  • iletişim kesintisi

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