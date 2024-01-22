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Dünya

BM, İsrail'in Şam'a saldırısı sonrasında azami itidal çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısının ardından azami itidal çağrısında bulundu.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
BM, İsrail'in Şam'a saldırısı sonrasında azami itidal çağrısında bulundu
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısının Gazze'deki olayların bölgesel yayılma riskini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Dujarric, "Genel Sekreter, söz konusu hava saldırılarından derin endişe duyuyor." dedi.

Dujarric, saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları arasında can kaybına yol açtığını, bazı konut bölgelerinin de vurulduğunu ve burada BM tesisleri bulunduğunu dile getirdi.

BM personelinin zarar görmediği için memnun olduklarını ancak sivil kayıplar hakkında endişe duyduklarını vurgulayan Dujarric, "Tüm taraflara, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sorumluklarını hatırlatıyor ve azami itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Şam'a saldırısı

Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Şam'ın Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

İran, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda, askerlerinin öldürülmesine "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" bildirmişti.

  • İsrail saldırısı
  • Suriye saldırısı

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