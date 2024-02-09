BM: İsrail'in yaptığı savaş suçu sayılabilir

BM raportörleri, İsrail güçlerinin 30 Ocak'ta Filistinli kıyafeti giyinerek Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan İbni Sina Hastanesi'ne yaptığı baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi'nde 3 Filistinli erkeği açıkça ve hukuka aykırı olarak öldürmesinin, uluslararası insan hakları hukukunun ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri anlamına gelebilir. Bu durum, yargısız infaz ve savaş suçu anlamına gelebilir." ifadesi yer aldı.

İsrail'in, öldürülen 3 kişinin de Filistinli silahlı gruplarca gerçekleştirilen "terörizme" karıştıklarını iddia ettiği hatırlatılan açıklamada, İsrail'in her durumda uluslararası hukuk ve insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, öldürülenler arasında bulunan Basil Eymen el-Gazavi'nin hastanede tedavi gören bir sivil olduğu hatırlatılarak, "Uluslararası insancıl hukuka göre, hastanede tedavi gören bir sivilin öldürülmesi savaş suçu teşkil eder." denildi.

İsrail'e, bu iddia edilen suçları işlemekten ve onlara yardım etmekten sorumlu olanların kovuşturulması ve cezalandırılması amacıyla uluslararası hukuka uygun soruşturma yürütme çağrısında bulunulan açıklamada, gelecekte işlenebilecek "keyfi cinayetleri" önleyecek prosedürlerin uygulanması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması istendi.

İSRAİL GÜÇLERİNİN CENİN'DEKİ HASTANE SUİKASTI



Sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek 30 Ocak sabaha karşı Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne giren İsrail özel harekat mensupları, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğunu ve Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğünü aktarmıştı.

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, makinalı tüfek taşıyan maskeli 13 kişinin hastaneyi bastığı görülüyor.

Saldırganların doktor önlüğü, ambulans görevlisi üniforması, Arap geleneksel kıyafeti giydiği ve başörtüsü taktığı görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, "İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Mustaribin Timi'nin İbni Sina Hastanesi'nde düzenlediği ortak operasyonda 3 Filistinlinin öldürüldüğünü" duyurmuştu.