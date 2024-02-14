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Dünya

BM kararı ihlal edildi! 300 Kuzey Koreli işçi Rusya'ya geldi

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkiler yeni bir aşamaya geçti. Şubat ayında Kuzey Kore'den 300 işçinin Rusya'ya geldiği ortaya çıktı. Bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Korelilerin yurtdışında çalışmasını yasaklayan kararı ihlal anlamına geliyor.

Star Gazetesi14 Şubat 2024 Çarşamba 13:28 - Güncelleme:
BM kararı ihlal edildi! 300 Kuzey Koreli işçi Rusya'ya geldi
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Güney Koreli bir uzman yaptığı açıklamada, Pyongyang ve Moskova arasındaki yakın işbirliğinin bir başka örneği olarak Kuzey Kore'den geldiği tahmin edilen yaklaşık 300 işçinin Şubat ayı başında trenle Rusya'ya ulaştığını söyledi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, devlet tarafından finanse edilen Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Cho Han-bum, "Paket taşırken görüldüler, ancak kıyafetlerinden turist olmadıkları barizdi, hemen işçi oldukları anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

BM'NİN KARARINA İHLAL

Eğer bu haber doğrulanırsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Korelilerin yurtdışında çalışmasını yasaklayan kararının ihlal edildiği ortaya çıkmış olacak.

Rus medyasına göre bu haber aynı zamanda iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin yedek üyesi Kim Su-gil ile Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennady Zyuganov arasında bugünlerde gerçekleşen görüşmesine denk geliyor.

Rusya devletine ait RIA Novosti haber ajansı, Kim'in Salı günü Rusya yasama meclisinin alt kanadında Zyuganov ile bir araya geldiğini ve burada diplomatik ilişkileri güçlendirmenin yeni yollarını görüştüklerini bildirdi.

Kuzey Kore'nin başkentindeki Rus Büyükelçiliğine göre, Şubat ayı başlarında 100 kişilik bir Rus turist grubu Pyongyang'a geldi ve bu grup, Covid-19 salgını nedeniyle sınırların tamamen kapatılması ardından Kore'ye giriş yapan ilk yabancı grup oldu.

KORE, RUSYA VE ÇİN'LE YAKINLAŞMAYI TERCİH ETTİ

Pyongyang, kendisine karşı yeni yaptırımları veto eden, İsrail ve Ukrayna'daki savaşları demokratik olarak kabul eden ülkeler arasında artan husumetin damgasını vurduğu küresel bir çerçevede, kendisine belirli güvenlik garantileri sağlayan Pekin ve Moskova ile bağlarını güçlendirmeyi tercih etti.

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