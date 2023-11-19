BM kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes çağrısı yaptı

UNFPA'nın Arapça sosyal paylaşım sitesi X platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki saldırılarda ölenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi.

Filistinli kadın ve çocukların da yaşamı hak ettiği vurgulanan açıklamada, "saldırıları durdurdun" çağrısı yapıldı.

UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de çok sayıda çocuğun, devam eden saldırılar, geniş çaplı yıkım, yerinden edilme ve ciddi su, gıda ve ilaç kıtlığı neticesinde travma yaşadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca insani sebeplerle acil ateşkes ve yardımların engelsiz bir şekilde sürekli ulaştırılması çağrısında bulunuldu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.