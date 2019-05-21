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BM, Kuzey Kore'nin mektubunu değerlendirmeye aldı

Birleşmiş Milletler'in (BM), Kuzey Kore'nin, uluslararası yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'nin gemisine el koyması konusunda gönderdiği mektubunu değerlendirmeye aldığı bildirildi.

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Yonhap'ın haberine göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song'un, cuma günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı ve ABD'nin, ülkeye ait kargo gemisine el koyması karşısında "acil önlemler" alınması çağrısında bulunduğu mektubun teslim alındığını doğruladı.

Dujarric, mektubun, "Güvenlik Konseyi'nin bir belgesi olarak talep edildiği doğrultuda incelemeye alındığını" ifade etti.

Mektubun, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar ve bu yaptırımların uygulanmasına ilişkin atılan adımlar konusuyla ilgili incelendiğini dile getiren Dujarric, bunun, üye devletler tarafından ele alınması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Dujarric, "Olası yaptırımlardan kaçınma ve üye devletlerin Güvenlik Konseyi kararlarını uygulaması ile ilgili sorular, üye devletlerin ele alması gereken bir konudur." dedi.

Kim Song, Genel Sekreter Guterres'e hitaben yazdığı mektupta, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak el koyduğu gemiyi iade etmesi için gereken adımları atmasını istemişti.

Gemiye el konulmasının Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ülkelerin egemenliği ilkesini ihlal ettiğini savunan Kim, "Bu müsadere eylemi ABD'nin uluslararası hukuku önemsemeyen bir gangster ülke olduğunu açıkça ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore bandıralı 17 bin tonluk "Wise Honest" kuru yük gemisi, ihraç için kömür taşıyarak yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisanda Endonezya açıklarında ABD tarafından alıkonulmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, 9 Mayıs'ta gemiye el konulduğunu açıklamıştı.

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