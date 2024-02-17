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Dünya

BM, Libya'daki mevcut durumun devam etmesinin ülkenin birliğini tehdit ettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'da mevcut durumun devam etmesinin ülkenin birliğini tehdit ettiğini belirtti.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
BM, Libya'daki mevcut durumun devam etmesinin ülkenin birliğini tehdit ettiğini açıkladı
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Bathily, Libya'da Muammer Kaddafi devrinin son bulduğu 17 Şubat Devrimi'nin 13. yıl dönümü münasebetiyle Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) internet sitesinden mesaj yayımladı.

Libyalı yöneticilerin sorumluluklarını üstlenmesinin halkın hayatını doğrudan etkilediğini kaydeden Bathily, "Libyalı yöneticilerin sorumluluklarını üstlenmeleri, karar ve eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bathily, Libya'da mevcut durumun devam etmesinin ülkenin birliğini tehdit ettiğini ve kurumların kırılganlığı ve devlet içindeki derin bölünmelerin ülkenin istikrarı için ciddi riskler oluşturduğun ifade etti.

Libyalı yöneticilerin siyasi olarak tartışmalı tüm konuları çözmek için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Bathily, yöneticilerin güçlü, birleşik bir Libya inşa etme yolunda ilerleyip, aynı yol üzerinde anlaşmaya varması gerektiğini kaydetti.

Bathily, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 15 Şubat'ta düzenlenen Libya oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdiği konuşmasında, Libya'nın bölünmesini engellemek için ülkeyi seçimlere götürecek birleştirilmiş bir hükümet oluşturmak adına siyasi anlaşmaya acilen ihtiyaç olduğunu belirterek, tüm taraflara ön koşulsuz diyalog çağrısında bulunmuştu.

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