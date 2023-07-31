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Dünya

BM: Lübnan'daki çatışmalarda 11 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmalar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
BM: Lübnan'daki çatışmalarda 11 kişi öldü
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UNRWA'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 29 Temmuz'da başlayan silahlı çatışmalar üzerine Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki UNRWA'nın tüm faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği belirtildi.

Çatışmalar sonucu bir UNRWA çalışanının da aralarında bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, silahlı çatışmaların aynı zamanda 2 bini aşkın kişinin göç etmesine yol açtığı ifade edildi.

Kamptaki çatışmalarda UNRWA'ya ait 2 okulun zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, ajansın bünyesindeki okul binalarının evini terk etmek zorunda kalan ailelere açıldığı kaydedildi.

UNRAWA'nın çatışmalardan etkilenen Filistinli mülteci ailelere gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sağlık hizmeti ve psikolojik destek vermeye hazır olduğu aktarılan açıklamada, kampta çatışan taraflara ise sükunete derhal dönüş yapmaları çağrısında bulunuldu.

- Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'da Fetih Hareketi ile husumetli olduğu bazı Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.

NNA'da dün yayımlanan haberde iki günlük çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda "şüphe uyandırıcı" olduğunu ifade etmişti.

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