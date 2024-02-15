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Dünya

BM: Lübnan'ın güneyinde artan çatışma 88 bin kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyinde artan çatışmalar nedeniyle 88 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
BM: Lübnan'ın güneyinde artan çatışma 88 bin kişiyi yerinden etti
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden edinilen bilgiye göre, sınır köylerinde yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığını aktaran Dujarric, bu kişilerin artan çatışmalardan yüksek oranda etkilendiğini söyledi.

Dujarric, BM'nin bu bölgelerdeki insanlara yardım sağlama kabiliyetinin güvenlik, erişim ve fon kısıtlamalarından etkilendiğini vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütünün güncel verisini paylaşan Dujarric, "Artan çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın güneyinde 88 bin kişi yerinden edildi." dedi.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu 3'ü çocuk 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 199 Hizbullah mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

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