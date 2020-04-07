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Dünya

BM: Mali'de 5 milyon kişi gıda sıkıntısı yaşayacak

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de bu yıl gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacak kişi sayısının 5 milyona ulaşacağı uyarısı yaptı.

AA07 Nisan 2020 Salı 21:09 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 21:09
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkede şu anda yaklaşık 3,5 milyon insanın gıda ve beslenme sıkıntısı yaşadığı, bunların 757 bininin açlık sınırının altında bulunduğu belirtildi.

Haziran-ağustos döneminde gıda sıkıntısıyla karşıya karşıya kalacak Malili sayısının 5 milyona yükseleceği, bunların 1,3 milyonunun muhtemelen açlık sınırının altında olacağı kaydedilen açıklamada, bu sayıların kasım 2019’a göre artış eğiliminde olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu hafta Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla Gao, Kayes, Menaka, Mopti, Timbuktu ve Touadenit gibi çatışma bölgelerinde 320 bin kişiye acil gıda yardımı ulaştırılacağı bilgisine yer verildi.

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