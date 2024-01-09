BM: Mavi Hat'ta gerginliğin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin "BM'nin bölgesel yayılmaya karşı tüm uyarılarına rağmen İsrail hükümetinin Lübnan'daki Hizbullah güçleriyle bir savaşa hazırlandığı ve bunu başlatabileceği yönünde İsrail basını ve uluslararası basında çok sayıda haber bulunuyor. İsrail'in kapsamlı bir saldırı ya da daha yüksek seviyeli bir saldırı kampanyasına girmesi meşru müdafaa kapsamına girer mi?" sorusunu yanıtladı.

Olası saldırılar hakkında spekülasyon ya da varsayım yapmak istemediğini kaydeden Dujarric, "(Lübnan ve İsrail arasındaki) Mavi Hat'ta gerginliğin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz. Bunun hem kuzeyde yaşayan İsrailliler hem de güneyde yaşayan Lübnanlılar için korkunç sonuçları olur." değerlendirmesini yaptı.

Dujarric, hem özel hem de kamuya açık görüşmelerinde, gerginliğin artmasının etkileri hakkında uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

- Lübnan'da 76 bin kişi yerinden edildi

Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "OCHA, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalar ve bunların siviller üzerindeki etkilerinden derin endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son verilere göre Lübnan'da 76 bin kişinin yerinden edildiği kaydedilirken, insani yardım ulaşımının kısıtlı olduğu bildirildi.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

