BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Umarım Avrupalılar dayanışmaya her yerde ihtiyaç olduğunu anlarlar

AA 15 Mart 2022 Salı 11:07 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:09

Grandi, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'dan komşu ülkelere mülteci akını meselesiyle nasıl ilgilendiklerini değerlendiren Grandi, söz konusu akının koordinasyonunun sağlanması hususunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) önemli rol üstlendiğini vurguladı. Grandi, Ukrayna-Rusya savaşında mülteci akınını idare etmede Avrupa Birliği (AB) ve diğer devletlerin de destek verdiğini belirterek, en büyük mülteci akınının Polonya'ya olduğunu söyledi. Ukraynalıların sığındığı komşu ülkelerin sınırlarında BMMYK ekiplerinin olduğunu aktaran Grandi, "Halihazırda 100'den fazla kişiyi farklı ülkelerde çalışmak üzere seferber ettik. Varlığımızı ve hükümetlere desteğimizi artırmaya devam edeceğiz." dedi. Grandi, 2,5 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği bilgisini paylaşarak, "Ukrayna içinde de 'ülkesinde yerinden edilmiş kişiler' dediğimiz birçok insan var. Biz tahmin edebiliriz, sayamayız ama şimdiden en az 2 milyona ulaştıklarını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı. Grandi, Ukrayna'da da milyonlarca insanın bir tür yardıma muhtaç durumda olduğunu dile getirdi.

- "DİYALOĞUN KOLAYLAŞTIRILMASINDA OYNADIĞI ROL İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Rusya'nın sivil hedeflere yönelik bombardımanları ve BMMYK'nin bu konudaki tutumuna ilişkin Grandi, taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Grandi, Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla ADF marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bir araya gelmesini de "Sadece bu konferansın düzenlenmesinde değil, diyaloğun kolaylaştırılmasında oynadığı rol için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. İlerlemenin tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmanın çözümünün diyalog yoluyla olması gerektiğine dikkati çeken Grandi, şöyle devam etti: "Artık çatışmayı çözmenin yolunun füzeler, çok sayıda insanı göç etmeye zorlayan, uzaklaştıran, öldüren, birçok sivil tesisi yok eden, sivil insanları ve sivil altyapıyı vuran bombalar değil diplomatik diyalog olduğunu ummalıyız. Sivil insanları ve sivil altyapıyı vurmak, uluslararası insancıl hukukun, uluslararası hukukunun ihlalidir. Bunun olmaması için en başından beri çağrıda bulunduk." Grandi, uluslararası toplumun ve AB'nin Ukrayna'da olduğu gibi Türkiye'deki mültecilere de güçlü dayanışma göstermesi konusunda BMMYK'nin inisiyatif alıp almayacağına ilişkin soruya mülteci krizine yanıt vermek için "ülkelere ne yapmaları gerektiğini empoze edemeyecekleri" cevabını verdi.

- "AVRUPA'DA ÇOK BÜYÜK BİR DAYANIŞMA VAR"

Türkiye gibi çok sayıda mülteci ağırlayan ülkelerin bu krize müdahale etmesine yardımcı olduklarını kaydeden Grandi, her zaman bağışçıları da yardım etmeye çağırdıklarını dile getirdi. Grandi, "Avrupa'da çok büyük bir dayanışma var. Sadece hükümetler değil aynı zamanda bireyler, şirketler olmak üzere pek çok bağışçı, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için kaynak veriyor. Onlara mesajım; sadece Ukrayna'dan değil tüm mültecilerin yardıma ihtiyacı var." dedi.

- "UMARIM AVRUPALILARIN GÖZLERİ BU TRAJEDİYLE AÇILIR"

Dünyadaki tüm muhtaç durumdaki insanlar arasında muamele farkının olamayacağını vurgulayan Grandi, şunları kaydetti: "Umarım bu haberleri izleyen Avrupalılar, bu insanların neden muhtaç olduğunu anlamıştır. Çünkü füzelerden, savaştan kaçıyorlar. Suriyelilerden farkı yok. Bangladeş'in Myanmar'daki Rohingya mültecileriyle, Afrika'nın Sahel bölgesinden kaçanlarla hiçbir farkı yok, hepsi muhtaç. Şimdi Avrupa, bir ev sahibi ülke veya Polonya gibi, Romanya gibi ev sahibi ülkelere sahip. Dolayısıyla bu ev sahibi ülkelerin tıpkı Türkiye gibi, Pakistan gibi, Kenya ve dünyadaki diğer ülkeler gibi uluslararası desteğe ihtiyacı var. Umarım; iyimser bir insanımdır. Umarım; Avrupalıların gözleri bu trajediyle açılır ve dayanışmaya her yerde ve her zaman ihtiyaç olduğunu anlarlar."

Dünyanın farklı yerlerinde mültecilerin geri itilmesiyle ve bu konuda önlem alıp almayacaklarıyla ilgili Grandi, bunun Avrupa dahil birçok yerde meydana geldiğini dile getirdi. Grandi, sığınma talep eden insanların geri itilmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan bir bildiri yayımladığını hatırlatarak, "Ama bir kez daha, şu anda Avrupa sınırlarında yaşananların, Ukraynalı mültecileri geri göndermek istemeyeceğini anlaması için herkese iyi bir örnek olmasını umuyorum. dedi. Avrupa Komisyonunun kendi dış sınırlarında Avrupa ülkelerine geri itmeleri önleyecek ve karşılık verecek bir mekanizma önerdiğini belirten Grandi, şimdi bunları hayata geçirmeyi umduklarının altını çizdi.