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Dünya

BM: Nijerya'da 2024'te 26,5 milyon kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Nijerya'da 2024'te yaklaşık 26,5 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmasının beklendiğini bildirdi. Öte yandan Nijerya'da işçi sendikaları süresiz greve başladı.

AA14 Kasım 2023 Salı 01:11 - Güncelleme:
BM: Nijerya'da 2024'te 26,5 milyon kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)'nden yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık 9 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtildi. Bu çocuklardan 2,6 milyonunun ağır akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalabileceği ve kritik beslenme tedavisine ihtiyaç duyabileceği kaydedilen açıklamada, gelecek yıl yaklaşık 26,5 milyon kişinin "yüksek düzeyde" gıda güvensizliği yaşamasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'nın kuzey eyaletlerindeki silahlı saldırı ve adam kaçırma olaylarının, mevcut ekonomik mücadeleleri ve gıda güvensizliği sorununu daha da şiddetlendirdiği ifade edildi.

NİJERYA'DA İŞÇİ SENDİKALARI "SÜRESİZ GREVE" BAŞLADI

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), 1 Kasım'daki eylem sırasında bir grubun NLC Başkanı Joe Ajaero'ya yönelik saldırısının ardından adaletin tesisi için gerekli işlemlerin yapılmadığı gerekçesiyle ülke genelinde "süresiz grev" başlattı.

TUC Başkanı Festus Osifo, İmo eyaletinde düzenlenen protestoda bir grubun NLC Başkanı'na acımasızca saldırdığını hatırlattı. Saldırının ardından ilgili kurumlar tarafından adaletin tesisi için gerekli işlemlerin başlatılmadığını belirten Osifo, bu nedende bugünden itibaren ülke genelinde greve gittiklerini bildirdi.

Osifo, grevin, hükümet sorumluluklarının farkına varana kadar devam edeceğini kaydetti.

Ülkenin İmo eyaletinde işçi sendikalarının 1 Kasım'da düzenlediği protesto sırasında NLC Başkanı Joe Ajaero bir grubun saldırısına uğramıştı.

Sendikalar, saldırıda yaralanan Ajaero için adalet istemiş, aksi takdirde 14 Kasım'dan itibaren greve gidileceğini açıklamıştı.

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