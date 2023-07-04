İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9904
  • EURO
    28,406
  • ALTIN
    1608.85
  • BIST100
    6003.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur
Dünya

BM: Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde iki gündür devam eden saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, 'Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur' dedi.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 20:26 - Güncelleme:
BM: Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur
ABONE OL

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatması ikinci gününde de sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtilerek, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

"Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı açıklamada, İsrail'deki ve işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarını kınayarak, şiddet olaylarının durması gerektiğini vurguladı. Türk, "İşgal altındaki Batı Şeria'daki son operasyon ve Tel Aviv'deki araçlı saldırı endişe verici bir şekilde çok tanıdık bir olay modelinin altını çiziyor. Şiddet yalnızca daha fazla şiddeti doğurur. Öldürme, yaralama ve mala zarar verme son bulmalı" dedi.

Guterres, Cenin saldırılarını kınamaktan kaçınmıştı

İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskının ardından dün yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail saldırılarını kınamaktan kaçınmış, Cenin'deki gelişmelerden derin endişe duyduğu ifade ederek, "Tüm askeri operasyonlar uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilerek yürütülmeli" demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.