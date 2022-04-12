BM Somali'nin 6 farklı bölgesinde kıtlık uyarısı yaptı

BM ajansları yayımladıkları ortak açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 40'ına denk gelen 6 milyon kişinin aşırı seviyede gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Açıklamada, ülkenin 6 farklı bölgesinde kıtlık baş gösterebileceği uyarısı yapılarak, kuraklık nedeniyle sene başından bu yana yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 2 kat arttığı ifade edildi.

İnsani yardım çalışmalarının hızlanması için acil fon bulunması gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi halde geniş çaplı bir kıtlık tehlikesinin yaşanabileceğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca besi hayvanlarını ölmesi ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle mevcut durumdan en fazla çocukların etkilendiği, çocukların hem yiyeceğe hem de süte erişemedikleri aktarıldı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası milyonlarca kişiyi açlığa mahkum ederken, Kenya, Somali ve Etiyopya'da milyonlarca kişi su ve otlak bulmak için evini terk etmek zorunda kalıyor.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.