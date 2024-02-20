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Dünya

BM: Sudan'da en az 25 milyon insan açlıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'da, 10 aydır süren iç savaş nedeniyle en az 25 milyon insanın artan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla mücadele ettiğini ifade etti

AA20 Şubat 2024 Salı 23:01 - Güncelleme:
BM: Sudan'da en az 25 milyon insan açlıkla mücadele ediyor
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WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da en az 25 milyon insan, yüksek oranda açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Şu anda ne yazık ki fonumuz bulunmuyor ve ihtiyaç sahibi insanlara gereken ölçekte ulaşma imkanımız yok." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Sözcüsü Annabel Symington, her hafta binlerce ailenin yerlerinden edildiğini, sınırları aşarak Çad ve Güney Sudan'a doğru geçmeye zorlandığını belirtti.

Symington, şunları kaydetti:

"Her iki ülkede de yağmur mevsimi yaklaşıyor ve bununla birlikte insanlara ulaşmak daha da zorlaşacak. Bir müdahaleyi sürdürebileceğimizden emin olmak için şu anda yardımı önceden hazırlamamız gerekiyor. Bunu yapamıyoruz ve üstelik Çad, Güney Sudan kendi açlık krizleriyle uğraşıyor. Yani bu gerçekten kriz üstüne inşa edilen bir kriz."

WFP'ye göre, Sudan'da 5 yaşın altındaki yaklaşık 3,8 milyon Sudanlı çocuk da yetersiz besleniyor.

Sudan, Güney Sudan ve Çad'da gıda ihtiyacının artmasıyla "yıkıcı açlık felaketinin yaklaştığı" uyarısında bulunan WFP'nin Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, "Güney Sudan veya Çad'a geçen çocuklar ve kadınlar açlık çekiyor. Dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin açlık felaketine dönüşmemesi için Sudan'daki ailelere destek verebilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

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