BM: Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda 6 öğretmen ve 23 öğrenci öldü

OCHA'nın raporuna göre, Cineyne kentindeki Kıreynik bölgesinde Afrika ve Arap asıllı kabileler arasındaki çatışmalar sonucu 165 kişi öldü, 136 kişi yaralandı. 98 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan olaylarda 12 binden fazla kişi zarar gördü.

12 okulun yağmalandığı ve yakıldığı bildirilen raporda, 23 öğrenci ve 6 öğretmenin yaşamını yitirdiği, 23 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Bölgedeki tüm okulların sığınmacılar tarafından kullanılması nedeniyle eğitim verilemediği kaydedildi.

Batı Darfur İnsani ve Sağlık Acil Durum Komitesi, olaylarda ölü sayısının 200'ü geçtiğini duyurmuştu.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.